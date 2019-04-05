2019-04-05T17:42:14+03:00
Происшествия

Работница дагестанского ВУЗа наворовала стипендий на 13 миллионов

Женщине светит до 10 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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Работница ВУЗа нажилась на студентахРаботница ВУЗа нажилась на студентахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Республиканская прокуратура была ошарашена после проверки в Дагестанском государственном техническом университете. Здесь бухгалтер учреждения умудрилась обворовать студентов на 13 миллионов рублей.

По данным надзорного ведомства, на это служащей потребовался почти год. Начальница бухгалтерии посылала получать выделенные для выплаты студенческих стипендий средства наличными в банк. Деньги, конечно же, до детей не доходили — алчная женщина просто присваивала их. Руководству она сообщала, что стипендии распределены и выданы.

Материалы, собранные по результатам проверки были отправлены в следственное управление СКР по Республике Дагестан. Там на коррумпированного бухгалтера завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Теперь по закону женщина может отправиться за решётку на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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