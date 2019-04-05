Дагестанец спрятал арсенал огнестрельного оружия в потолке комнаты
У жителя Избербаша в потолке частного дома нашли целый арсенал огнестрельного оружия. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, владелец столь тщательно замаскировал тайник, что полицейским пришлось разобрать потолочное покрытие:
В Дагестане полицейские нашли оружие в потолке комнаты.
- В числе обнаруженного - пистолет Макарова со стертыми номерами, газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами, газовые револьверы со стертыми номерами, травматический пистолет, обрез охотничьего ружья, охотничье ружье, а также большое количество боеприпасов, - отметили в ведомстве.
Принадлежит арсенал 52-летнему коллекционеру запрещенного в России оружия.
- Криминальное хобби подвело его к скамье подсудимых, - добавляют правоохранители. - В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
ИСТОЧНИК KP.RU