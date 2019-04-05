2019-04-05T18:03:52+03:00
Происшествия

Дагестанец спрятал арсенал огнестрельного оружия в потолке комнаты

Полицейским пришлось потрудиться, чтобы изъять автоматы из тайника [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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У жителя Избербаша в потолке частного дома нашли целый арсенал огнестрельного оружия. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, владелец столь тщательно замаскировал тайник, что полицейским пришлось разобрать потолочное покрытие:

В Дагестане полицейские нашли оружие в потолке комнаты.

- В числе обнаруженного - пистолет Макарова со стертыми номерами, газовые пистолеты, переделанные для стрельбы боевыми патронами, газовые револьверы со стертыми номерами, травматический пистолет, обрез охотничьего ружья, охотничье ружье, а также большое количество боеприпасов, - отметили в ведомстве.

Принадлежит арсенал 52-летнему коллекционеру запрещенного в России оружия.

- Криминальное хобби подвело его к скамье подсудимых, - добавляют правоохранители. - В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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