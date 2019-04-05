2019-04-05T18:50:53+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев пообещал разобраться с подорожанием ГСМ на Ставрополье

К премьер-министру обратился глава региона Владимир Владимиров
Евгения СОКОРЕВА
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После обращения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Дмитрий Медведев поручил разобраться с повышением стоимости топлива. На совещании по вопросу весенних полевых сельскохозяйственных работ глава региона отметил, что подорожание ГСМ негативно отражается на ставропольских аграриях и попросил ужесточить регулирование стоимости топлива хотя бы на период уборочных и посевных работ.

- В прошлом году мы покупали горюче-смазочные материалы, я имею в виду дизтопливо, по 44 тысячи рублей за тонну, в этом году - 49 тысяч рублей за тонну, - привел пример губернатор СК. - Сегодня все усилия по наращиванию наших производственных мощностей, увеличению рентабельности практически полностью съедаются ростом на ГСМ.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что за ситуацией в правительстве следят, и ведущие нефтяные компании страны уже заручились "сохранять стабильные цены".

- Условия работы на рынке и моторного топлива, и вообще в целом наши компании понимают. Но проследим, и по вашей ситуации я тоже дам поручения разобраться, почему по дизтопливу такая картинка, - сказал премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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