Флаг непризнанного Россией Косово вывесили в Чечне на "Ахмат-Арене"

СЕГОДНЯ 19:06 2019-04-05T19:06:47+03:00

Рамзан Кадыров объяснил, что произошло во время футбольного матча в Грозном

Изменить размер текста: A A

Во время игры грозненского "Ахмата" с московским "Спартаком" на стадионе вывесили флаг непризнанной в России республики Косово. Матч 21-го тура чемпионата России проходил в Чечне. Флаг растянули под козырькем трибуны. Инцидент едва не закончился массовой потасовкой. Но оказалось, что так некоторые болельщики решили поддержать футболиста "Ахмата", косоварского полузащитника Бернарда Бериша.

Случившееся объяснил Рамзан Кадыров:

- За футбольный клуб "Ахмат" выступает спортсмен из Косово. Если в фанзоне спорткомплекса "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то именно по данной причине. К политике это не имеет никакого отношения.

Что касается отношения руководства Чеченской Республики к этому вопросу, то оно строго соответствует официальной позиции Российской Федерации, - заявил глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU