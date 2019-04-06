В Дагестане чиновница устроила «брак» ветерану Великой Отечественной, чтоб отобрать его деньги
В Дагестане хитрая местная чиновница задумала реализовать «схему» и получить более 900 тысяч рублей. Деньги по закону полагались ветерану Великой Отечественной войны в качестве помощи на покупку квартиры. Для этого чиновница устроила фиктивный брак между пожилой матерью своей подруги и ветераном Великой Отечественной.
Благодаря поддельному свидетельству о браке женщины обналичили крупную сумму денег, а бедный ветеран так и не увидел ни жилья, ни денег. Теперь начальницу отдела ЗАГСа Шамильского района Дагестана отправили под следствие по подозрению в криминальных махинациях с жилищными субсидиями.
Вторая причастная к преступлению женщина, по информации республиканского управления СКР Дагестана, тоже стала фигуранткой этого же уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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