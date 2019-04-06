В Беслане белка спрятала под капотом авто мешок орехов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-06T10:15:28+03:00

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В Северной Осетии обычная лесная белка за 2 недели целый перетаскала мешок орехов под капот машины. Делал запасливый зверек это пока владелица автомобиля была в отпуске.

Вернувшаяся хозяйка авто нашла несколько килограммов вкусной и полезной беличьей заначки, когда изнутри ее автомобиля стали доноситься какие-то чересчур странные звуки.

Жительница города Беслана, направляясь с утра на работу, завела мотор и сразу же заметила проблемы в работе двигателя своего автомобиля. Также она увидела как рядом прыгает рыжий зверек. При осмотре мотора машины мастера ближайшего СТО нашли несколько килограммов грецких орехов, которые заполняли все свободные полости под капотом машины. Видимо, белке это место показалось надежным для складирования запасов.

Помехи мастера вытащили, автомобиль ездит нормально, а запасенными белкой орехами теперь будут по весне лакомиться хозяева автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU