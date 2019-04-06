На Ставрополье наказали 400 водителей

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-06T12:28:52+03:00

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В Ставропольском крае в течение месяца за нарушения поймали 400 водителей различных автобусов. Об этой информации рассказали в региональном УГИБДД.

В марте ставропольские гаишники провели сразу 11 рейдов, в ходе которых остановили и проверили свыше 4 тысяч автобусов. За нарушения административные протоколы сотрудники ГИБДД составили в отношении 430 водителей.

- Пять водителей сели пьяными за руль. Теперь им грозит лишение водительских прав на два года, — пояснили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю. - Еще 22 водителя управляли поломанными автобусами.

В конструкцию одного автомобиля его шофером были намеренно внесены незаконные изменения. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 25 нарушений в области тахографического контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU