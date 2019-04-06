2019-04-06T13:42:59+03:00
Происшествия

Ставропольская полиция поймала мошенника, обманувшего пенсионера

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье завершено расследование уголовного дела по факту обмана пенсионера.

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции обратился 70-летний житель Шпаковского района. Он рассказал, что договорился с неизвестным ему молодым человеком об изготовлении навеса и передал злоумышленнику оплату. Однако взятых на себя обязательств по оказанию услуги мастер не выполнил, а деньги не вернул.

Участковые выяснили местонахождение и личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель краевого центра, который в отделе полиции дал признательные показания.

Потерпевшему пенсионеру возмещен ущерб в полном объеме. Уголовное дело мошенника с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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