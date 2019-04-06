2019-04-06T15:09:34+03:00
Общество

Чеченские полицейские вернулись из Сирии

Батальон торжественно встретили в Грозном
Михаил ЮЖНЫЙ
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Торжественная встреча батальона военной полиции Южного военного округа, вернувшегося из Сирии, прошла на территории мотострелкового соединения 58-й общевойсковой арми. Об этом сообщает в субботу пресс-служба округа.

- Военнослужащие самолетами Ил-76 были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии. В адрес личного состава прозвучали слова благодарности за мужество и высокий профессионализм. Наиболее отличившимся при выполнении задач в Сирии военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывших военнослужащих встретили помощник начальника главного управления военной полиции ВС РФ полковник Сергей Кучерявый, военком Грозного Ахмед Джайрханов.

Военные полицейские из Чечни с ноября 2018 года выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск в Сирии, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и гуманитарных акций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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