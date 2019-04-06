Рамзан Кадыров объяснил, как на "Ахмат-Арене" появился флаг Косово
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на протесты посла Сербии Славенко Терзича, который попросил МИД России разобраться с появлением флага непризнанной нашей страной Республики Косово на "Ахмат-арене" в Грозном.
По словам Рамзана Кадырова, флаг повесили из-за того, что за «Ахмат» играет косовский футболист по имени Бернард Бериша.
- За «Ахмат» выступает игрок из Косово, – написал Кадыров в Твиттере. – Если в фанзоне стадиона "Ахмат-Арена" и оказался флаг Косово, то только по данной причине. С политикой это никак не связано. Позиция властей Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции Российской Федерации.
Напомним, матч «Ахмат» — «Спартак» состоялся 30 марта и закончился победой гостей 3:1. После матча в социальных сетях появились фотографии флага Косово на стадионе в Грозном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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