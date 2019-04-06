МВД Дагестана опровергло смерть полицейского от передозировки наркотиков

СЕГОДНЯ 17:23 2019-04-06T17:23:12+03:00

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В МВД Дагестана подтвердили смерть участкового местной полиции. Однако отметили, что он скончался не от передозировки сильнодействующими наркотиками, а от легочного заболевания.

Ранее в прессе появилась информация, что дагестанский полицейский умер от передозировки наркотиками, находясь в гостях у коллеги из наркоконтроля. Полицейский якобы решил употребить хранившиеся у того дома наркотические вещества и скончался.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в крови у погибшего не обнаружено никаких следов наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU