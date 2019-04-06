МВД Дагестана опровергло смерть полицейского от передозировки наркотиков
Ранее сообщалось, что мужчина умер, приняв сильную дозу
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В МВД Дагестана подтвердили смерть участкового местной полиции. Однако отметили, что он скончался не от передозировки сильнодействующими наркотиками, а от легочного заболевания.
Ранее в прессе появилась информация, что дагестанский полицейский умер от передозировки наркотиками, находясь в гостях у коллеги из наркоконтроля. Полицейский якобы решил употребить хранившиеся у того дома наркотические вещества и скончался.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в крови у погибшего не обнаружено никаких следов наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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