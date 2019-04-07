В Ставрополе на субботник вышло больше 100 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-07T10:25:56+03:00

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Властям Ставрополя и края удалось организовать по-настоящему массовый субботник. По информации городской администрации, в мероприятии приняли участие больше 100 тысяч человек.

Уборка Ставрополя проходила в 342 точках. От мусора очистили улицы, дворы, детские площадки, парки, скверы, лесные массивы и пустыри. Добровольцы сделали капитальную уборку на мемориале «Холодный родник» и убрали воинские захоронения на Даниловском кладбище. Кроме того, активисты высадили более 3 тысяч деревьев.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в муниципалитете, благодаря такому массовому отклику жителей удалось собрать порядка 800 кубометров мусора. Его вывезли более, чем на 100 машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU