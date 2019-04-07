Спасателям пришлось разбить стену, чтобы освободить махачкалинца из каменного плена

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-07T11:41:08+03:00

Мужчина пытался установить защитную сетку на окна, но упал в щель между двумя зданиями [фото, видео]

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В Махачкале спасатели вызволили из каменной западни мужчину, рухнувшего в щель между двумя стоящими впритык домами. Специалистам пришлось разбить стену одного из зданий.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю, попавший в переделку мужчина пытался установить противомоскитную сетку. После звонка в экстренные службы, пятеро спасателей отправились выручать бедолагу.

Спасатели разбили стену дома, чтобы освободить человека из каменного плена.

После тщательного осмотра места происшествия специалисты поняли, что самый простой и эффективный выход в сложившейся ситуации — разбить стену одного из зданий. Так и поступили. Через два с небольшим часа пострадавшего удалось спасти. После этого мужчину передали врачам.

В экстренном ведомстве отметили, что некоторое время родственники не обращались в службу спасения, пытаясь вытащить пострадавшего самостоятельно.

— Это ни к чему не привело, однако было упущено время, состояние мужчины стало ухудшаться, усилился стресс. Чтобы избежать подобного развития событий, спасатели МЧС призывают дагестанцев, попавших в беду, не пытаться справиться самостоятельно, — рекомендуют в МЧС.

Спасённого передали медикам. Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан

ИСТОЧНИК KP.RU