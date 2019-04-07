2019-04-07T14:34:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье полиция поймала подростков, помочившихся на «Родину-Мать»

Молодым людям светят обязательные работы или тюремное заключение
Андрей ЗОБОВ
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Кадры осквернения памятника. Фото: администрация БудённовскаКадры осквернения памятника. Фото: администрация Будённовска
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В Будённовском районе Ставропольского края полицейские задержали троих молодых людей, осквернивших памятник «Родина-Мать». Молодые люди устроили посиделки на постаменте, а один из них и вовсе помочился на монумент.

— После получения заявления от представителя местного муниципалитета, оперативникам Будённовского отдела полиции удалось найти и задержать троих подростков, ставших главными действующими лицами оскорбительного видео осквернения памятника «Родине-Матери» в городе, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Им грозит до трёх лет колонии или до пяти лет исправительных работ. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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