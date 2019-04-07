На Ставрополье попала на видео драка разъярённых маршрутчиков
Водители маршруток подрались из-за нарушения ПДД в Ставрополе.
На Ставрополье очевидцы сняли драку двух водителей маршруток. По словам очевидцев, мужчины сцепились из-за небольшого нарушения.
В ставропольском сегменте социальных сетей распространилась видеозапись драки двух водителей маршрутных такси. Вопреки всем правилам, они остановили машины, выскочили на дорогу и стали оскорблять друг друга.
Очевидцы сообщили «КП - Северный Кавказ», что конфликт разгорелся из-за того, что один водитель «подрезал» другого. Вскоре оскорблённые оппоненты от слов перешли к делу, пустив в ход кулаки. К счастью, их успели разнять подоспевшие на помощь прохожие.
Водители маршруток подрались из-за нарушения ПДД в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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