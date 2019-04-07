Степной пожар под Ставрополем повредил газопровод

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-07T17:05:28+03:00

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Степной пожар в Шпаковском районе Ставрополья, недалеко от краевого центра, повредил газопровод, обеспечивающий посёлок Дёмино. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным экстренных служб, из-за воспламенившейся травы, повреждён газопровод высокого давления диаметром 200 миллиметров. Подачу газа пришлось экстренно перекрывать. Поэтому около 1500 абонентов в селе Дёмино оказались без топлива. Также под отключение попали школа №18 и детский сад №14.

Ремонтно-восстановительными работами занимается бригада Шпаковскрайгаза. Подачу «голубого топлива» обещают восстановить к 18:00 по мск.

ИСТОЧНИК KP.RU