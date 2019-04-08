2019-04-08T08:32:33+03:00
Общество

Во Владикавказе построят 200-метровую башню

Она будет обеспечивать цифровым сигналом всю Северную Осетию
Михаил ЮЖНЫЙ
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Радиотелевизионная передающая станция с башней высотой 210 метров в Северной Осетии поможет развивать цифровое телевещание. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

Радиотелевизионная передающая станция с башней высотой 210 м появится во Владикавказе к 2020 году. На эти цели из бюджета выделено около 500 млн рублей. Будущую башню также планируется украсить яркой архитектурно-художественной подсветкой.

Новая телебашня заменит действующую, но устаревшую радиомачту. Станция обеспечит сигналом телевидения и радио в цифровом и аналоговом форматах почти 100% населения Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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