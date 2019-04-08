Стало известно, когда и в каких домах Ставрополья заменят лифты

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-08T12:35:29+03:00

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В Ставропольском крае в 2019-2020 годах по поручению губернатора Владимира Владимирова заменят 662 лифта, отслуживших больше 30 лет.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, после инвентаризации лифтового хозяйства в многоэтажках Ставрополья уже составили список тех домов, где подъемники заменят в первую очередь.

- Узнать, вошел ли тот или иной дом в программу ускоренной замены лифтов, можно в администрации своего города или района, а также в нашем министерстве, - отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства СК Роман Марченко.

Краткосрочный план по программе капремонта на 2017-2019 годы, актуализированный с учетом замены лифтового хозяйства, можно посмотреть и на сайте министерства ЖКХ СК www.mingkhsk.ru или на порталах правовой информации.

В этом году заменят 221 подъемник в 72 домах. Работы начнутся в июле. В 2020 году - 441 лифт, из которых 219 - в многоэтажках, где деньги на капремонт лежат на спецсчетах. Региональный проект обойдется в 1,5 млрд рублей.

Когда и с каких домов на Ставрополье начнут менять лифты 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU