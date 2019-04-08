2019-04-08T10:37:23+03:00
Происшествия

На Ставрополье 80-летний пенсионер надругался над школьницей

Против старика возбуждено уголовное дело.
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шпаковском районе Ставропольского края пожилой мужчина подозревается в изнасиловании знакомой маленькой девочки.

- 80-летний житель Шпаковского района, 8 и 9 марта этого года, встретив на улице соседскую 7-летнюю девочку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Ставропольского края.

Сейчас пенсионер по ходатайству следствия заключен под домашний арест (ввиду состояния здоровья).

Следователем назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе спасатели пришли на помощь застрявшему между гаражами псу
В Ставропольском крае горит нефтяное хранилище
Контрафактные сигареты на 4 млн рублей изъяли у торговцев на Ставрополье
В Дагестане мальчик играл на детской площадке и попал в реанимацию
Стало известно, когда и в каких домах Ставрополья заменят лифты
В Ингушетии задержан наркоторговец, находившийся в федеральном розыске
Во Владикавказе построят 200-метровую башню
Степной пожар под Ставрополем повредил газопровод
На Ставрополье попала на видео драка разъярённых маршрутчиков
На Ставрополье полиция поймала подростков, помочившихся на «Родину-Мать»
В Дагестане суд запретил работу 15 автозаправок
Спасателям пришлось разбить стену, чтобы освободить махачкалинца из каменного плена
В Ставрополе на субботник вышло больше 100 тысяч человек
МВД Дагестана опровергло смерть полицейского от передозировки наркотиков
Рамзан Кадыров объяснил, как на "Ахмат-Арене" появился флаг Косово
Чеченские полицейские вернулись из Сирии
Ставропольская полиция поймала мошенника, обманувшего пенсионера
На Ставрополье наказали 400 водителей
На Ставрополье поймали 60 нелегальных мигрантов
В Беслане белка спрятала под капотом авто мешок орехов
В Дагестане чиновница устроила «брак» ветерану Великой Отечественной, чтоб отобрать его деньги
Флаг непризнанного Россией Косово вывесили в Чечне на "Ахмат-Арене"