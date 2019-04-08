На Ставрополье 80-летний пенсионер надругался над школьницей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-08T10:37:23+03:00

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В Шпаковском районе Ставропольского края пожилой мужчина подозревается в изнасиловании знакомой маленькой девочки.

- 80-летний житель Шпаковского района, 8 и 9 марта этого года, встретив на улице соседскую 7-летнюю девочку, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Ставропольского края.

Сейчас пенсионер по ходатайству следствия заключен под домашний арест (ввиду состояния здоровья).

Следователем назначен ряд судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU