2019-04-08T11:31:15+03:00
Происшествия

В Дагестане мальчик играл на детской площадке и попал в реанимацию

Ребёнок неудачно упал на арматуру
Андрей ЗОБОВ
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В дагестанском Южно-Сухокумске десятилетний мальчишка получил тяжёлую травму грудной клетки, играя на площадке во дворе дома. Ребёнок упал на торчащую арматуру.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Дагестан, инцидент произошёл в воскресенье 7 апреля. Мальчишка вышел поиграть на площадку, бегал, споткнулся и очень неудачно упал. Арматура пробила мальчику грудь. Его пришлось срочно эвакуировать в Детскую республиканскую клиническую больницу на вертолёте.

Пострадавший попал в реанимацию. Ребёнок благополучно перенёс операцию, однако стопроцентных прогнозов врачи пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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