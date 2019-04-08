В Дагестане мальчик играл на детской площадке и попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-08T11:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В дагестанском Южно-Сухокумске десятилетний мальчишка получил тяжёлую травму грудной клетки, играя на площадке во дворе дома. Ребёнок упал на торчащую арматуру.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Дагестан, инцидент произошёл в воскресенье 7 апреля. Мальчишка вышел поиграть на площадку, бегал, споткнулся и очень неудачно упал. Арматура пробила мальчику грудь. Его пришлось срочно эвакуировать в Детскую республиканскую клиническую больницу на вертолёте.

Пострадавший попал в реанимацию. Ребёнок благополучно перенёс операцию, однако стопроцентных прогнозов врачи пока не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU