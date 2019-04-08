2019-04-08T12:29:10+03:00
Происшествия

Контрафактные сигареты на 4 млн рублей изъяли у торговцев на Ставрополье

Двое из Невинномысска оптом купили 65 тысяч пачек для продажи в розницу
Евгения СОКОРЕВА
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За покупку и сбыт немаркированных сигарет завели уголовное дело на двоих жителей Невинномысска. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края, 51-летний мужчина вместе с 40-летней предпринимательницей оптом приобрели 65 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму более 4 млн рублей, а после в арендуемых магазинах продавали в розницу.

- В ходе следственных действий подозреваемые признали свою вину. Также установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - сказали в ведомстве.

Максимальное наказание по статье "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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