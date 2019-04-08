В Ставрополе спасатели пришли на помощь застрявшему между гаражами псу
На днях семейная пара из Ставрополя услышала подозрительные звуки, доносящиеся со стороны гаражей. Прислушавшись внимательнее, супруги поняли, что это скулит собака, явно нуждающаяся в помощи.
Неравнодушные ставропольцы отправились на звук и принялись искать место, где находится попавшее в беду животное. Спустя какое-то время супруги увидели в темноте между отдельно стоящими гаражами блестящие глаза пса, который застрял в проеме и не мог пошевелиться.
Так как строения были расположены очень близко друг к другу, а расстояние между ними шли на сужение, достать четвероного друга самостоятельно у семейной пары не получилось, и они решили обратиться за помощью к спасателям.
- Мы приняли решение действовать при помощи лассо, - поделился спасатель ПАСС СК города Ставрополь Алексей Безуглов. – Закинули веревку с петлей на конце в проем между строениями и, зацепив собаку, освободили четвероного друга из западни.
Оказавшись на свободе пес, радостно виляя хвостом, убежал в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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