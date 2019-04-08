В Ставрополе спасатели пришли на помощь застрявшему между гаражами псу

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-08T14:04:14+03:00

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На днях семейная пара из Ставрополя услышала подозрительные звуки, доносящиеся со стороны гаражей. Прислушавшись внимательнее, супруги поняли, что это скулит собака, явно нуждающаяся в помощи.

Неравнодушные ставропольцы отправились на звук и принялись искать место, где находится попавшее в беду животное. Спустя какое-то время супруги увидели в темноте между отдельно стоящими гаражами блестящие глаза пса, который застрял в проеме и не мог пошевелиться.

Так как строения были расположены очень близко друг к другу, а расстояние между ними шли на сужение, достать четвероного друга самостоятельно у семейной пары не получилось, и они решили обратиться за помощью к спасателям.

- Мы приняли решение действовать при помощи лассо, - поделился спасатель ПАСС СК города Ставрополь Алексей Безуглов. – Закинули веревку с петлей на конце в проем между строениями и, зацепив собаку, освободили четвероного друга из западни.

Оказавшись на свободе пес, радостно виляя хвостом, убежал в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU