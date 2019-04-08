Пожилого жителя Ставрополя нашли мертвым в своей квартире

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-08T16:02:16+03:00

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7 апреля за помощью к пассовцам обратились полицейские, отозвавшиеся на тревожный звонок жительницы одного из районов Ставрополя. Женщина обратила внимание на то, что ее сосед долго не выходил на улицу.

Ставропольчанка сходила домой к пожилому мужчине, но и это не увенчалось успехом: на стук никто не открыл. Еще более серьезно обеспокоившись здоровьем 81-летнего пенсионера, соседка обратилась к сотрудникам полиции и поделилась своими подозрениями.

Прибыв к месту происшествия, правоохранители осмотрели территорию частного дома и заглянули в окна: на полу одной из комнат лежал пожилой мужчина и не подавал признаков жизни.

- При помощи слесарного инструмента мы открыли дверь и пропустили полицию, - рассказал спасатель ПАСС СК города Ставрополь Алексей Безуглов. – 81-летний хозяин дома был мертв.

Убедившись, что наша помощь на месте происшествия больше не нужна, спасатели вернулись в расположение своего спасательного подразделения. Правоохранители выясняют причину смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU