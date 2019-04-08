В Северной Осетии потушили пожар площадью 50 тысяч квадратных метров
Пожар площадью примерно около 5 га произошел утром 8 апреля на северной окраине селения Кобань Пригородного района Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- По прибытии пожарных к месту вызова было установлено, что в Пригородном районе, у селения Кобань, горел сухостой на площади 50 тысяч квадратных метров, - уточнили в ведомстве. - Локализация пожара произошла в 11:15, ликвидация в 12:55.
Отмечается, что в результате пожара пострадавших нет, к тушению пожара от МЧС привлекалось восемь человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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