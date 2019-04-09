Ставропольцев просят не боятся сирен

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-09T08:32:22+03:00

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С 11.10 до 11.20 18 апреля 2019 года на территории городов и районов Ставропольского края будет проведена комплексная проверка системы централизованного оповещения населения с запуском электросирен.

Во избежание возникновения паники, спасатели просят ставропольцев, услышавших звук электросирен, не бояться, сохранять спокойствие и порядок.

В дальнейшем, с 11.25 до 11.27 18 апреля, в МЧС и ПАСС СК просят ставропольцев включить телеканалы «Россия-1», «Россия-24», а также «Радио Россия» (проводное радиовещание) и «Радио Маяк» для ознакомления с информацией о проводимой в это время проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU