На Ставрополье уставший водитель грузовика устроил аварию с погибшим
Усталость водителя могла стать причиной смертельной автоаварии в Грачевском районе Ставропольского края.
По предварительным данным, 9 апреля около 3 часов утра на 558 километре автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» водитель грузовика «Даф», находясь длительное время за рулём без отдыха, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ-2115».
В результате автоаварии от полученных травм на месте происшествия скончался 47 летний водитель легкого авто, 47-летний местный житель. Второй водитель, 52-летний житель соседней республики, в ДТП не пострадал.
У водителя Даф», согласно данным тахографа, выявлено нарушение труда и отдыха, сон за рулём и усталость могли спровоцировать автоаварию. По факту ДТП проводится проверка, точные обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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