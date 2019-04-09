Ставропольского пенсионера будут судить за убийство зятя

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-09T10:20:17+03:00

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В Ставропольском крае в суд передали уголовное дело в отношении жителям села Гофицкое за убийство родственника. Об этой информации сообщили в региональном Управлении СКР.

В декабре 2018 года 67-летний мужчина внезапно сильном поссорился со своим 29-летним зятем. Причиной такого конфликта стало нежелание последнего найти себе работу и зарабатывать деньги.

- Во время ссоры пенсионер вдруг ударил ножом в живот потерпевшего. Тот от сильных ран скончался на месте происшествия, - пояснили следователи.

По факту убийства правоохранители завели уголовное дело, его направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит преступнику, это - 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU