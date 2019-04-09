В Ставрополе водитель сбил 9-летнего школьника во дворе многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-09T11:42:52+03:00

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Водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего школьника в Ставропольском дворе по адресу улица Тухачевского, 14/2. По данным управления ГИБДД края, мальчик отделался лёгкими травмами.

Инцидент произошёл 8 апреля около 14:40. Подробности ДТП не уточняются, но известно, что 9-летний мальчик вышел на прогулку и попал под колёса джипа. «Скорая» забрала его в детскую клиническую больницу имени Филиппского.

После осмотра врачи констатировали, что ребёнку удалось избежать серьёзных травм. Ему назначили амбулаторное лечение и отпустили.

В управлении ГИБДД Ставрополья «КП - Северный Кавказ» сообщили, что за последние два года водитель Toyota не был замечен за нарушением правил дорожного движения — мужчина был предельно аккуратен.

По факту произошедшего возбуждено административное расследование. Обстоятельства ДТП и степень вины участников выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU