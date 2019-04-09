На Ставрополье женская дружба закончилась краденным телефоном
К стражам порядка Ставропольского края на днях обратилась местная жительница. Она пояснила, что у неё на днях какое-то время гостила подруга. Женщины внезапно сильно поругались, и злоумышленница ушла, похитив дорогой телефон.
- Полицейские нашли подозреваемую и доставили в участок, - сообщает ГУ МВД по Ставрополью. - Она во всём призналась и пояснила, что чужой сотовый телефон сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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