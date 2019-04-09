2019-04-09T12:31:40+03:00
Происшествия

На Ставрополье женская дружба закончилась краденным телефоном

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К стражам порядка Ставропольского края на днях обратилась местная жительница. Она пояснила, что у неё на днях какое-то время гостила подруга. Женщины внезапно сильно поругались, и злоумышленница ушла, похитив дорогой телефон.

- Полицейские нашли подозреваемую и доставили в участок, - сообщает ГУ МВД по Ставрополью. - Она во всём призналась и пояснила, что чужой сотовый телефон сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24