Ставропольца осудят за издевательство над собственными детьми

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-09T14:20:10+03:00

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На ставропольца завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми и ненадлежащее воспитание. Мужчина без стыда выгонял отпрысков голыми на мороз и «в воспитательных целях» угрожал убить их бабушку.

Самый страшный инцидент произошёл 8 февраля. Изрядно выпив, мужчина захотел добавки и стал требовать у своей матери и бабушки ребят денег на новую бутылку. Старушка стоически отказала алкоголику, после чего он пришёл в ярость, попытавшись шантажировать её.

— Он стал применять насилие в отношении своих малолетних детей. В этот же день, выгнал их из дома без верхней одежды. А после того как бабушка запустила детей в дом, начал угрожать ей убийством, при этом говоря детям чтобы они прощались со своей бабушкой, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Проверка показала, что мужчина безработный, живёт на пособие по уходу за детьми. Но все деньги тратит на выпивку и «ведёт аморальный образ жизни».

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ведет себя неадекватно, проявляет агрессию к своей матери и малолетним детям, а применяет к ним насилие, отрицательно воздействуя на психику и здоровье детей. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в надзорном ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU