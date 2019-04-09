В КЧР задержаны двое убийц пожилой женщины

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-09T14:00:19+03:00

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Подозреваемых в убийстве пожилой женщины задержали сотрудники уголовного розыска Карачаево-Черкесии.

Преступление было совершено в ночь на 30 января 2019 года в поселке Водораздельный Прикубанского района. Злоумышленники напали на 83-летнюю хозяйку частного дома, нанесли ей несколько ударов пластиковой трубой и лопатой по голове, от которых женщина скончалась на месте.

После совершённого убийства преступники залезли в жилище пенсионерки и похитили 7 тысяч рублей. А затем скрылись в неизвестном направлении.

Задержаны двое жителей поселка Водораздельный, 1983 и 1990 годов рождения, Мужчины дали признательные показания, в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU