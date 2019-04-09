На Ставрополье змея заползла в музыкальную школу

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-09T16:35:34+03:00

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8 апреля в детской музыкальной школе поселка Солнечнодольск Изобильненского городского округа. Дежурившая на входе в учебное заведение женщина обратила внимание на передвигающуюся по полу фойе извилистую темную полоску. Приглядевшись поближе, вахтер пришла в шок: обнаруженная находка оказалась змеей.

Испугавшись за безопасность детей, женщина сообщила об увиденном директору школы. Та, в свою очередь, обратилась за помощью в службы экстренного реагирования по номеру «112».

Испуганная скоплением людей змея забилась под стоящие в вестибюле школы шкафы. Поэтому спасатели, первым делом, перекрыв проход в здание, обезопасили место отлова пресмыкающегося от удивленных школьников.

Убедившись, что детям ничего не угрожает, спасатели отодвинули всю мебель и при помощи специальной трости аккуратно подцепили змею и поместили её в мешок. Затем вывезли пресмыкающееся на безопасное расстояние от города и выпустили в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU