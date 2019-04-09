Двое мужчин расстреляли маршрутку после скандала на дороге в Ставрополе

СЕГОДНЯ 18:59 2019-04-09T20:34:10+03:00

Ссора между водителями переросла в драку, а потом оскорблённый автолюбитель обстрелял маршрутку. Фото: кадр видео Фото: Социальные сети

К счастью, выстрелы лишь повредили стёкла — никто из пассажиров не пострадал [фото, видео]

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В Ставрополе после скандала на дороге двое мужчин обстреляли рейсовую маршрутку с пассажирами. Об инциденте сообщают пользователи социальных сетей и очевидцы.

Конфликт на дороге вспыхнул из-за мелочи — один из водителей подрезал другого. Несмотря на не слишком серьёзный повод, автолюбители остановились прямо посреди Российского проспекта и начали спорить на повышенных тонах. Дело дошло до взаимных оскорблений, а потом водитель легкового авто бросился на своего оппонента с кулаками. Очевидцам удалось остановить потасовку.

Драка между двумя водителями закончилась обстрелом маршрутки в Ставрополе.

Но на этом, как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю, конфликт себя не исчерпал. Водитель легковушки решил отмстить обидчику за оскорбительные слова, полез в машину, достал травматическое оружие и расстрелял 48-й автобус.

— Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств конфликта между водителями маршрутного такси и легкового автомобиля, который произошел из-за спорной ситуации на дороге. По предварительным данным, мужчина управляющий легковым автомобилем применил травматическое оружие. В результате конфликта никто не пострадал, — говорится в официальном заявлении регионального главка МВД.

Очевидцы событий утверждают, что мужчины, обстрелявшие маршрутку были уроженцами Чеченской Республики. В полиции эту информацию комментировать отказались.

Повреждённое стекло маршрутной «ГАЗели»Фото: Социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU