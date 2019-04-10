Ставропольские полицейские арестовали серийного магазинного вора
В Изобильненом округе хозяева сразу двух сельских магазинов на днях обратились в полицию с заявлениями о хищении товара.
Полицейские нашли и арестовали вора. Подозреваемым оказался 18-летний житель села Найденовского. В отделе внутренних дел молодой человек сразу же признался в содеянном преступлении. Он на допросе рассказал полицейским, что часть украденных товаров успел продать, а деньги потратил. А некоторые украденные из магазинов товары, например, игрушки, просто выбросил в мусорку за ненадобностью.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU
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