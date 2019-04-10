2019-04-10T09:08:49+03:00
Происшествия

Ставропольские полицейские арестовали серийного магазинного вора

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Изобильненом округе хозяева сразу двух сельских магазинов на днях обратились в полицию с заявлениями о хищении товара.

Полицейские нашли и арестовали вора. Подозреваемым оказался 18-летний житель села Найденовского. В отделе внутренних дел молодой человек сразу же признался в содеянном преступлении. Он на допросе рассказал полицейским, что часть украденных товаров успел продать, а деньги потратил. А некоторые украденные из магазинов товары, например, игрушки, просто выбросил в мусорку за ненадобностью.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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