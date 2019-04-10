2019-04-10T10:03:07+03:00
Происшествия

В администрации Дербентского района начались обыски

В здании работают правоохранители
Михаил ЮЖНЫЙ
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Сотрудники правоохранительных органов с утра 10 апреля проводят следственные действия в администрации Дербентского района Дагестана.

По предварительным данным источника в силовых структурах Дагестана, сотрудники МВД пришли в администрацию Дербентского района внезапно. Они проводят обыски и изъятия ваших документов. Сотрудников администрации стражи порядка выводят из здания управления районом. Информация проверяется.

По предварительным данным, обыски ведутся в рамках ранее возбужденных уголовных делам о нарушениях в работе администрации Дербентского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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