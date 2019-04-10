2019-04-10T12:29:15+03:00
Происшествия

В КБР получил срок местный житель, похитивший и пытавший ставропольца

Один его подельник находится в розыске
Михаил ЮЖНЫЙ
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Суд признал жителя Кабардино-Балкарии виновным в похищении человека и применении пыток. Об этом сообщается на сайте СК РФ в 10 апреля.

Следствие и суд установили, что 28 января 2014 года Азамат Бозиев, полагая, что в цеху в Новопавловске Ставропольского края, где работает мать, сотрудники крадут алкоголь, сговорившись с охранниками Тиграном Бербековым, Алексеем Горским и Игорем Сидоровым похитил мастера цеха розлива вина.

Похищенного пытали, заставляя признаться в совершении краж. Но о преступлении стало известно полиции. Заложник был освобожден. Бербеков признан виновным в похищении человека и истязании похищенного группой лиц по предварительному сговору и приговорен к 7 годам тюрьмы.

Уголовное дело в отношении Сидорова рассматривается судом в особом порядке, а Горский приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Бозиев объявлен в международный розыск, суд заочно постановил заключить его под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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