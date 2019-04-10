2019-04-10T13:36:45+03:00
Происшествия

В Северной Осетии осквернили памятник Кирову, после убийства которого начались репрессии в СССР

Вандал объяснил, что испытывает к революционеру личную неприязнь
Евгения СОКОРЕВА
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Житель Владикавказа может сесть на три года за осквернение памятника революционеру Сергею Кирову. Местный из одноименного села Кирово рассказал полицейским, что какой-то вандал облил памятник красной краской. Осквернителя поймали. В отделении он признался, что поступил так из личной неприязни к Первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б).

- Заранее преступник приобрел баллончик с аэрозольной краской, - добавили в МВД Северной Осетии. - Заведено уголовное дело.

Отметим, что в республике известный советский политический деятель Сергей Костриков (Киров) проработал в газете "Терек", где в 1912 году впервые подписался псевдонимом "Сергей Киров".

Напомним также, что после его убийства в 1934 году уже в тот же день Президиумом ЦИК СССР было принято постановление "О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик", из-за чего потом начались репрессии против "врагов народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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