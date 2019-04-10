В Северной Осетии осквернили памятник Кирову, после убийства которого начались репрессии в СССР
Житель Владикавказа может сесть на три года за осквернение памятника революционеру Сергею Кирову. Местный из одноименного села Кирово рассказал полицейским, что какой-то вандал облил памятник красной краской. Осквернителя поймали. В отделении он признался, что поступил так из личной неприязни к Первому секретарю Ленинградского обкома ВКП(б).
- Заранее преступник приобрел баллончик с аэрозольной краской, - добавили в МВД Северной Осетии. - Заведено уголовное дело.
Отметим, что в республике известный советский политический деятель Сергей Костриков (Киров) проработал в газете "Терек", где в 1912 году впервые подписался псевдонимом "Сергей Киров".
Напомним также, что после его убийства в 1934 году уже в тот же день Президиумом ЦИК СССР было принято постановление "О внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик", из-за чего потом начались репрессии против "врагов народа".
ИСТОЧНИК KP.RU