Ставрополец напал с ножом на прохожего, который оказался полицейским

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-10T14:43:55+03:00

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В Ставрополе огласили приговор против мужчины, устроившего разбойное нападение на полицейского. Сам злоумышленник узнал, что напал на правоохранителя, уже оказавшись на лопатках с выбитым из рук ножом.

Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в надзорном органе Ставрополья, нападение произошло в подъезде многоквартирного дома Ставрополя. Преступник хотел ограбить случайного прохожего, но нарвался в итоге на полицейского, который с легкостью его обезвредил и передал коллегам.

- В суде подсудимый вину не признал. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о его виновности в преступлении, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU