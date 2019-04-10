2019-04-10T16:12:08+03:00
Происшествия

В Дагестане пышная свадьба закончилась поножовщиной и убийством

Мелкий конфликт во время торжества обернулся кровопролитием
Андрей ЗОБОВ
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Мужчины устроили поножовщинуМужчины устроили поножовщинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане шумная и пышная свадьба в селении Терекли-Мектеб закончилась поножовщиной и убийством. Двое разгорячённых гостей поспорили на незначительную тему и решили выяснить отношения.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в 2018 году в Ногайском районе Дагестане. В тот день в селе было шумно — жители отмечали свадьбу знакомого, столы ломились от яств. Но посреди празднества как гром среди ясного неба грянула новость об убийстве.

Оказалось, что двое разгорячённых гостей поспорили между собой. Причину конфликта надзорное ведомство не называет, но мужчины чуть не сцепились прямо на праздненстве. Когда их разняли, оппоненты решили обсудить возникшие вопросы в укромном месте. Они поехали в село Арснанбек. Здесь, на окраине, они устроили поножовщину — в результате один из них получил удар ножом под сердце. Несчастный умер по дороге в больницу.

Уголовное дело было расследовано и с обвинительным заключением прокурора передано в суд. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, судья полностью согласился с позицией обвинения и приговорил убийцу к 10,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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