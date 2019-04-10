На Ставрополье началась охота на лихачей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-10T17:00:50+03:00

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В связи с наступлением теплого сезона, а также возросшего числа автоаварий по причине несоблюдения безопасного скоростного режима, с 10 по 14 апреля на территории Ставропольского края проводится операция «Скорость».

Операция проводится по всей территории края. В круглосуточном режиме инспекторы ГИБДД с помощью ручных скоростомеров фиксируют автолюбителей, нарушающих установленную законом скорость.

Мобильные приборы измерения скорости движения используют не только наряды ДПС, но и скрытые патрули. При выявлении нарушителей, данные передаются ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала.

Руководство Госавтоинспекции региона обращается ко всем участникам дорожного движения с напоминаем о том, что превышение скорости ведет к возникновению аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU