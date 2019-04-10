В Дагестане угарным газом насмерть отравились пожилая женщина с дочкой
ЧП произошло в Дербенте
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В Дербенте двое жильцов многоквартирного дома №42 на улице Вокзальная погибли из-за отравления угарным газом. Жертвами неправильной эксплуатации оборудования стали пожилая женщина с дочкой.
Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе МЧС Дагестана, ЧП произошло в пятой квартире.
- Произошло отравление угарным газом вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Последующего возгорания не было, - отметили в ведомстве. - К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан силы и средства не привлекались.
На месте работают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU