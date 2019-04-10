На главного полицейского Избербаша и его подчиненных завели уголовные дела

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-10T18:21:28+03:00

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В Дагестане против начальника отдела МВД по Избербашу завели уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, в октябре 2018 года, главный полицейский города, по версии следователей, обматерил в отделении мужчину, пригрозил ему тюрьмой, расправой и устроил незаконный досмотр личных вещей.

- Противоправные действия повлекли существенное нарушение конституционных прав и законных интересов гражданина, а также подрыв авторитета органов внутренних дел, - добавили в надзорном ведомстве. - Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что кроме руководителя под следствие уже из-за подозрений в превышении должностных полномочий с применением насилия попали его заместитель и двое подчиненных (участковые).

- Следствием установлено, что 28 февраля 2019 года в здании отдела полиции подозреваемые при исполнении своих должностных обязанностей применили насилие в отношении 34-летнего местного жителя и заставили его оговорить себя и признаться в совершении краж. Продержав мужчину до поздней ночи, полицейские отобрали у него расписку о том, что последний к ним претензий не имеет и отпустили. На следующий день правоохранители, применив насилие в отношении потерпевшего, заставили последнего указать на местного жителя, как на соучастника кражи, - добавили в СКР Дагестана.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU