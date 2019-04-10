Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику

СЕГОДНЯ 19:09 2019-04-10T19:10:09+03:00

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Перед турниром "Кубок государства Алания" в Цхинвале боксер из Южной Осетии Ричард Битиев прострелил ногу сопернику Таиру Келесхаеву.

Об этом рассказали во время пресс-конференции по поводу турнира.

Из-за чего между ними произошел конфликт, пока не известно. Отмечается, что ранив Келесхаева Битиев скрылся. Стрелка разыскивают полицейские.

И хотя пострадавший боксер на поединок не поедет, его здоровью ничего не угрожает.

Со слов главы федерации бокса Южной Осетии Альберта Валиева, Ричард Битиев сам выбрал в соперники Таира Келесхаева, а конфликт, вероятнее всего, вспыхнул из-за несвязанных со спортом причин.

ИСТОЧНИК KP.RU