Боксер из Южной Осетии прострелил ногу сопернику
Перед турниром "Кубок государства Алания" в Цхинвале боксер из Южной Осетии Ричард Битиев прострелил ногу сопернику Таиру Келесхаеву.
Об этом рассказали во время пресс-конференции по поводу турнира.
Из-за чего между ними произошел конфликт, пока не известно. Отмечается, что ранив Келесхаева Битиев скрылся. Стрелка разыскивают полицейские.
И хотя пострадавший боксер на поединок не поедет, его здоровью ничего не угрожает.
Со слов главы федерации бокса Южной Осетии Альберта Валиева, Ричард Битиев сам выбрал в соперники Таира Келесхаева, а конфликт, вероятнее всего, вспыхнул из-за несвязанных со спортом причин.
ИСТОЧНИК KP.RU