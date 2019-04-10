2019-04-10T21:40:31+03:00
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана этапировали в Москву на допрос

Ранее в здании районной администрации провели обыск
Евгения СОКОРЕВА
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Силовики задержали главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова и отправили на допрос в Махачкалу, а затем этапировали для дальнейших разбирательств в Москву.

- Его задержали в порядке статьи 91 (УПК РФ) на двое суток, - отметили в правоохранительных органах республики.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД провели обыски с выемкой документов в районной администрации Дербента.

Напомним, что весной 2018-го вывезенного сейчас в столицу чиновника обвиняли в незаконном предоставлении государственной земли двоим жителям республики. Суд сажал Джелилова под домашний арест, но потом отпустил в связи с оправдательным приговором. Отстраненный на время всех разбирательств глава района потом сразу вернулся на свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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