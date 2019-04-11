2019-04-11T08:42:57+03:00
Происшествия

В Ставрополе вооруженный преступник ограбил букмекерскую контору

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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Cтавропольская полиция разыскивает вооруженного мужчину, который ограбил офис букмекерской конторы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в офис ворвался вооруженный мужчина в маске и забрал все деньги у кассира. Инцидент случился в конторе на перекрестке улиц Ленина и Чкалова. Нападавшему удалось скрыться в неизвестном направлении.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Идет поиск вооруженного преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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