В Ставрополе вооруженный преступник ограбил букмекерскую контору
Возбуждено уголовное дело
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Cтавропольская полиция разыскивает вооруженного мужчину, который ограбил офис букмекерской конторы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, в офис ворвался вооруженный мужчина в маске и забрал все деньги у кассира. Инцидент случился в конторе на перекрестке улиц Ленина и Чкалова. Нападавшему удалось скрыться в неизвестном направлении.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Идет поиск вооруженного преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU