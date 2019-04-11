Во Владикавказе девушка стала жертвой телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-11T09:13:48+03:00

С ее карточки сняли все деньги

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Жертвой мошенников на днях неожиданно стала молодая жительница Владикавказа.

Неизвестный человек, представившись сотрудником банка, пояснил в приватном телефонном разговоре, что с кредитной карты гражданки какие-то мошенники хотят украсть деньги, поэтому для защиты сбережений их нужно срочно перевести на отдельный резервный счет.

Девушка почему-то поверила мнимому сотруднику банка и сообщила все секретные данные, после чего мошенники перевели все ее имеющиеся деньги не на резервный счет, а на свой личный.

Обманутая пришла в полицию и заявила, что с карты было обманом списано 58 тысяч рублей. Теперь ведется поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU