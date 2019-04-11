На Ставрополье придут ливнивые дожди и грозы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-11T11:03:41+03:00

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На Ставрополье придут шквальные ливни и грозы: начнёт «капать» уже в конце этой недели, а в начале следующей ставропольцев ожидает настоящий потоп! Информацию об этом «КП - Северный Кавказ» предоставил региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, четверг будет пасмурным, а уже в пятницу небеса разразятся ливнями. При чём существенных изменений в температурном режиме ожидать не стоит. Днём будет также тепло, до +16 градусов. При этом 12 апреля выпадет дожди будут достаточно кратковременными — в Ставрополе, к примеру, выпадет порядка 0,4 мм осадков.

В субботу дожди будут куда сильнее. Синоптики обещают порядка 2,5 мм осадков за день. Самый сильный ливень ожидается вечером. При этом будет безветренно, а столбики термометров вряд ли поднимутся выше +13°. В воскресенье дождь будет совсем слабым — 0,1 мм осадков выпадут ночью. Днём будет пасмурно, но тепло — до +20°.

Ожидается, что самые сильные ливни придут в первый рабочий день новой недели. В понедельник вечером и ночью на Ставрополье обрушатся мощнейший ливень — до 19 миллиметров осадков! При этом сильного ветра тоже ожидать не стоит — порывы до 8 метров в секунду, а температура сохраниться на уровне +18 градусов днём и +10 ночью.

Дождливо и холодно будет во вторник, 16 апреля. За день выпадет до 8 миллиметров осадков, при этом Гидрометцентр обещает резкое похолодание до +11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU