В Ставропольском крае на дороги вышел "пожилой патруль"

СЕГОДНЯ 11:57 2019-04-11T11:57:09+03:00

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В Грачевском районе Ставрополья на базе комплексного центра социального обслуживания населения сотрудники Госавтоинспекции организовали свое движение «Серебряное волонтерство». Пенсионеры вместе с инспекторами вышли на улицу в составе «пожилого патруля».

Патруль выходит «на работу» в утренние часы, а также сразу после обеда – в пик активности людей в возрасте. Чаще всего, патрулируют в скверах, парках, вблизи магазинов и рынков, пенсионного фонда.

Волонтеры проводят профилактическую работу с пожилыми гражданами, «освежают» в их памяти правила движения пешеходов, рассказывают о пользе световозвращателей. Участники акции делают акцент на скрытых опасностях, а также помогают адаптироваться с интенсивному транспортному потоку.

Организаторы акции надеются, что их советы и рекомендации помогут пожилым людям избежать многих опасных ситуаций на дороге и уменьшить риски для их жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU