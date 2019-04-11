В Ставропольском крае на дороги вышел "пожилой патруль"
В Грачевском районе Ставрополья на базе комплексного центра социального обслуживания населения сотрудники Госавтоинспекции организовали свое движение «Серебряное волонтерство». Пенсионеры вместе с инспекторами вышли на улицу в составе «пожилого патруля».
Патруль выходит «на работу» в утренние часы, а также сразу после обеда – в пик активности людей в возрасте. Чаще всего, патрулируют в скверах, парках, вблизи магазинов и рынков, пенсионного фонда.
Волонтеры проводят профилактическую работу с пожилыми гражданами, «освежают» в их памяти правила движения пешеходов, рассказывают о пользе световозвращателей. Участники акции делают акцент на скрытых опасностях, а также помогают адаптироваться с интенсивному транспортному потоку.
Организаторы акции надеются, что их советы и рекомендации помогут пожилым людям избежать многих опасных ситуаций на дороге и уменьшить риски для их жизни и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»