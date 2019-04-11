Появилось видео обысков в особняке задержанного главы Дербентского района
Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме задержанного по подозрению в разбазаривании государственной земли главы Дербентского района Дагестана.
Силовики проводят обыски в особняке главы Дербентского района Дагестана.
Самого Магомеда Джелилова, напомним, после задержания увезли в Махачкалу, а потом доставили в Москву на допрос.
Задержание и перевозка Магомеда Джелилова.
- По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ", своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей, - сообщили ранее в СКР РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU