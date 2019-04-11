Появилось видео обысков в особняке задержанного главы Дербентского района

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-11T13:33:37+03:00

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Следственный комитет России опубликовал видео обысков в доме задержанного по подозрению в разбазаривании государственной земли главы Дербентского района Дагестана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702544" frameborder="0"></iframe> Силовики проводят обыски в особняке главы Дербентского района Дагестана.

Самого Магомеда Джелилова, напомним, после задержания увезли в Махачкалу, а потом доставили в Москву на допрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702546" frameborder="0"></iframe> Задержание и перевозка Магомеда Джелилова.

- По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ", своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей, - сообщили ранее в СКР РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU