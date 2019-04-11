Житель Чечни получил срок за войну в Сирии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор уроженцу Чеченской республики Шамилю Солтамурадову, признав его виновным в терроризме, сообщили в пресс-службе суда.
- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, - уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в октябре 2014 года Солтамурадов отправился в Сирию для вступления в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная судом в РФ). Главарями этой организации он был отправлен в тренировочный лагерь террористов для получения необходимых боевых навыков.
Также обвиняемый уроженец Чечни участвовал в боевых действиях против сирийских вооружённых сил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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